【KTSF 吳倩妤報導】

日本首相安倍晉三到訪俄羅斯,與總統普田會面,主要談及北韓以及北方四島主權問題。

普田在克里姆林宮接見安倍,是兩位領袖近7個月以來第3度碰面,討論在兩國有主權爭議北方四島的共同開發經濟活動,爭取盡早在漁業、環保及觀光等領域啟動經濟合作。

日本亦要求俄羅斯北方四島的日裔原居民免簽證待遇,得以回島祭祖。

另外,安倍亦要求普田向北韓施壓,解決核問題,安倍訪問莫斯科一天後,將轉往英國與英國首相文翠珊會面。

