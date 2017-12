By

【i-CABLE】

俄羅斯總統普京到訪敘利亞,宣布會撤走當地部分俄軍。

普京在前往埃及途中,突然到訪敘利亞在沿岸省分拉塔基亞的俄軍基地,與士兵會面,稱俄羅斯在敘利亞的軍事任務接近尾聲,已下令撤走大部分士兵。

今次是普京首次到訪敘利亞,亦是當地接近7年前開始陷入內戰後,首次有外國領導人到訪。

普京亦與敘利亞總統巴沙爾會面,巴沙爾政府在俄軍協助下,收復敘利亞大部分地區。

