普京得票逾七成連任俄羅斯總統 暗示無意再角逐總統

By

【i-CABLE】

俄羅斯總統大選,普京以逾76%得票成功連任,他呼籲國民團結一致,克服國家未來挑戰,被問及將來會否再次參選,普京反問”是否要做到100歲”,暗示無意再角逐總統。

普京與數萬名支持者冒著寒風在克里姆林宮附近慶祝,他發表兩分多鐘當選感言,稱選舉結果反映民眾認同政府施政。幾乎一早篤定當選的普京,以壓倒性逾七成得票,拋離另外7名候選人,排名第二、共產黨的格魯季寧只取得約一成選票。

67%投票率亦較上屆高,雖然未能達至”雙70″目標,普京團隊認為,選民已較預期踴躍,歸功於英國在大選前夕就前特工父女遭下毒狙擊俄羅斯刺激選情。票站調查顯示,投票的以45歲以上選民佔多,25歲以下這年齡層投票率不足一成。

領導俄羅斯18年,做過3任總統、一屆總理的普京,執政年期僅次於前蘇聯領導人斯大林,完成6年新任期後,按憲法規定,普京不得再尋求連任,要到2030年方可再參選。

外界預期普京新一屆政府,首要是改善經濟,預料亦會繼續對外軍事擴張。中俄關係方面,普京形容兩國是戰略夥伴,彼此關係處於歷史最好時期,承諾繼續加強合作。

