普京得票逾七成連任俄羅斯總統 暗示無意再角逐總統

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俄羅斯總統大選，普京以逾76%得票成功連任，他呼籲國民團結一致，克服國家未來挑戰，被問及將來會否再次參選，普京反問”是否要做到100歲”，暗示無意再角逐總統。

普京與數萬名支持者冒著寒風在克里姆林宮附近慶祝，他發表兩分多鐘當選感言，稱選舉結果反映民眾認同政府施政。幾乎一早篤定當選的普京，以壓倒性逾七成得票，拋離另外7名候選人，排名第二、共產黨的格魯季寧只取得約一成選票。

67%投票率亦較上屆高，雖然未能達至”雙70″目標，普京團隊認為，選民已較預期踴躍，歸功於英國在大選前夕就前特工父女遭下毒狙擊俄羅斯刺激選情。票站調查顯示，投票的以45歲以上選民佔多，25歲以下這年齡層投票率不足一成。

領導俄羅斯18年，做過3任總統、一屆總理的普京，執政年期僅次於前蘇聯領導人斯大林，完成6年新任期後，按憲法規定，普京不得再尋求連任，要到2030年方可再參選。

外界預期普京新一屆政府，首要是改善經濟，預料亦會繼續對外軍事擴張。中俄關係方面，普京形容兩國是戰略夥伴，彼此關係處於歷史最好時期，承諾繼續加強合作。

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