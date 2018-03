【i-CABLE】

俄羅斯總統普京首次回應前特工斯科利帕父女在英國被下毒案,否認事件是由俄方策劃。

普京批評英國指控俄羅斯是幕後黑手,說法無稽、否認涉案,強調俄羅斯早已在國際組織監察下銷毀所有化學武器,又稱案中使用的若果真是軍用神經毒劑,斯科利帕父女理應當場死亡,俄羅斯願與英國合作、查明真相,禁止化學武器組織專家周一到英國收集神經毒劑樣本,交由海外實驗室化驗,預料兩周後有結果。

