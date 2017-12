【i-CABLE】

俄羅斯總統普京宣布,將會競逐連任。

普京週三在俄羅斯下諾夫哥羅德一間汽車工廠與工人見面,並宣布競逐連任,俄羅斯大選預計明年3月舉行,普京現時在國內支持率達八成,外界預計他極有可能勝出。

普京自2000至2008年,兩度擔任俄羅斯總統,其後梅德韋杰夫接任總統,普京改任總理。

梅德韋杰夫在任內,通過將總統任期由4年延長至6年,到2012年,普京再度當選總統,如他今次成功連任,任期將去到2024年。

