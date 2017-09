By

加勒比海美國屬地波多黎各遭受有史以來最強颶風之一Maria正面吹襲,全島停電、廣泛地區水浸,目前,Maria降為3級颶風,正在加勒比海上空向北移動,時速為115英哩。

Maria是兩周來第二個吹襲波多黎各的颶風,登陸東南部沿岸時屬4級颶風,中心附近最高風速達到每小時155英哩。

颶風造成多條街道嚴重水浸,波多黎各首府聖胡安風雨交加,房屋屋頂大多鋪設木材或鐵皮,不足以抵禦這股85年來正面吹襲當地的最強風暴。

國家氣象局兩個雷達及當地電話通訊網絡在暴風下失靈,電網亦受到破壞,令全島300多萬居民斷電,更影響水務部門運作,部分地區可能要停水。

