波多黎各災後9天 災民仍缺水缺糧

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【KTSF 游瑋珊報導】

風暴Maria吹襲波多黎各後的第9天，救援物資雖然陸續送抵，但停電加上通訊中斷，令貨櫃滯留港口，不少災民仍面臨糧水短缺。

波多黎各不少城鎮依然猶如孤島，距離首府聖胡安37哩的San Lorenzo，全鎮幾乎所有房屋都遭到不同程度的破壞，對外的橋樑被洪水沖走，居民冒險過河，從幾哩外最近的店舖帶回少量僅有物資，鄰里分享僅餘的糧水。

在聖胡安，冰廠外許多人排通宵，為的是停電期間仍有少量冰來保存藥物和食物，但結果連續4日失望而回。

但由於當地許多建築，包括貨倉受破壞，加上缺汽油不但影響貨車出貨，也令司機未能上班，數千個貨櫃滯留在聖胡安港口。

Crowley Maritime Corporation副主席Jose Ayala說：”整條分發鏈中斷，問題是如何把物資從港口送到目的地。”

通訊中斷也拖慢救災，聖胡安市長投訴根本沒辦法應聯邦緊急救災署FEMA的要求發電郵求援。

聖胡安市長Yulin Cruz說：”通訊中斷，我有寫電郵的能力，但這通電或隨時中斷，這不是寫備忘的時候，是行動的時候。”

FEMA表示，已在波多黎各設立11個分發點，糧水已開始運抵各市。

特朗普總統終於決定暫緩限制海外貨船運送燃料到美國港口的《Jones 法例》，豁免為期10天。

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