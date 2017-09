波多黎各災後9天 災民仍缺水缺糧

By

【KTSF 游瑋珊報導】

風暴Maria吹襲波多黎各後的第9天,救援物資雖然陸續送抵,但停電加上通訊中斷,令貨櫃滯留港口,不少災民仍面臨糧水短缺。

波多黎各不少城鎮依然猶如孤島,距離首府聖胡安37哩的San Lorenzo,全鎮幾乎所有房屋都遭到不同程度的破壞,對外的橋樑被洪水沖走,居民冒險過河,從幾哩外最近的店舖帶回少量僅有物資,鄰里分享僅餘的糧水。

在聖胡安,冰廠外許多人排通宵,為的是停電期間仍有少量冰來保存藥物和食物,但結果連續4日失望而回。

但由於當地許多建築,包括貨倉受破壞,加上缺汽油不但影響貨車出貨,也令司機未能上班,數千個貨櫃滯留在聖胡安港口。

Crowley Maritime Corporation副主席Jose Ayala說:”整條分發鏈中斷,問題是如何把物資從港口送到目的地。”

通訊中斷也拖慢救災,聖胡安市長投訴根本沒辦法應聯邦緊急救災署FEMA的要求發電郵求援。

聖胡安市長Yulin Cruz說:”通訊中斷,我有寫電郵的能力,但這通電或隨時中斷,這不是寫備忘的時候,是行動的時候。”

FEMA表示,已在波多黎各設立11個分發點,糧水已開始運抵各市。

特朗普總統終於決定暫緩限制海外貨船運送燃料到美國港口的《Jones 法例》,豁免為期10天。

