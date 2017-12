學區經費不足 灣區許多公校要自行籌款應付開支（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

很多人都以為美國的公立學校是免費的,其實不完全正確,在許多學區抱怨經費不足,許多學校只能自力救濟,而來源就是籌款。

位於中半島的中文沉浸式小學College Park學園小學,在今年10月1日舉辦了該校有史以來第一次的中秋節園遊會,有中國民族舞蹈的表演,中國功夫,還有各式各樣的遊戲攤位,當然更少不了美食攤位,這是由學校的家長會PTA及San Mateo –Foster City學區中文學者之友FMS共同主辦。

College Park小學家長會Pinkey曾說:”我們PTA跟FMS上一年3月份開始就籌辦這個活動,有很多家長參加,今天大約有超過130名家長加上學生一起在這個活動當義工。”

其實舉辦這個活動最主要的目的是為學校籌款,看看這香噴噴的台式便當,就是開餐館的家長捐出來的。

學生家長周太太說:”基本上我們一大早就開始了,師傅加班,加上我們全家大小都出來,幫忙裝便當盒。”

食物區永遠是最受歡迎的,既然是慶祝中秋節,當然要賣應景的月餅、棉花糖、冰沙、珍珠奶茶,都是秒殺賣光。

學生們也在每個遊戲攤位擔任義工,還有學生拿著糕餅,聲嘶力竭的叫賣,就連校長也親自下海,唱卡拉ok,如果覺得校長唱得不錯,就賞點錢吧,學生也拿著捐款箱,希望大家捐錢。

Pinkey曾說:”我覺得今天真的不錯,因為我們希望能夠籌到8,000塊到一萬塊,我們公司的贊助已經有3,000元,賣票還有今天有一些籌款,都還不錯。”

除了從遊戲攤位及食物區賣票得到的錢辦一個這樣規模的園遊會,更需要贊助商,像是掛在天花板上的紙燈籠,贊助商就提供了1,000個紙燈籠,遊戲攤位的獎品,可口美味的食物,還有企業贊助及廣告,靜態的拍賣都是靠家長去找,才能夠把一個活動辦得有聲有色。

Pinkey曾說:”最大的挑戰可能就是要協調一百個人,可能有不同的想法,大家都想要把這個活動弄得很好,可是我覺得很好就是可以認識很多不同的家長,然後大家去從幫助學校,變成好朋友。”

果然在家長及學生的踴躍參與下,當天賣票的收入就達12,000元。

