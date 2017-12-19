學區經費不足 灣區許多公校要自行籌款應付開支（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

很多人都以為美國的公立學校是免費的，其實不完全正確，在許多學區抱怨經費不足，許多學校只能自力救濟，而來源就是籌款。

位於中半島的中文沉浸式小學College Park學園小學，在今年10月1日舉辦了該校有史以來第一次的中秋節園遊會，有中國民族舞蹈的表演，中國功夫，還有各式各樣的遊戲攤位，當然更少不了美食攤位，這是由學校的家長會PTA及San Mateo –Foster City學區中文學者之友FMS共同主辦。

College Park小學家長會Pinkey曾說：”我們PTA跟FMS上一年3月份開始就籌辦這個活動，有很多家長參加，今天大約有超過130名家長加上學生一起在這個活動當義工。”

其實舉辦這個活動最主要的目的是為學校籌款，看看這香噴噴的台式便當，就是開餐館的家長捐出來的。

學生家長周太太說：”基本上我們一大早就開始了，師傅加班，加上我們全家大小都出來，幫忙裝便當盒。”

食物區永遠是最受歡迎的，既然是慶祝中秋節，當然要賣應景的月餅、棉花糖、冰沙、珍珠奶茶，都是秒殺賣光。

學生們也在每個遊戲攤位擔任義工，還有學生拿著糕餅，聲嘶力竭的叫賣，就連校長也親自下海，唱卡拉ok，如果覺得校長唱得不錯，就賞點錢吧，學生也拿著捐款箱，希望大家捐錢。

Pinkey曾說：”我覺得今天真的不錯，因為我們希望能夠籌到8,000塊到一萬塊，我們公司的贊助已經有3,000元，賣票還有今天有一些籌款，都還不錯。”

除了從遊戲攤位及食物區賣票得到的錢辦一個這樣規模的園遊會，更需要贊助商，像是掛在天花板上的紙燈籠，贊助商就提供了1,000個紙燈籠，遊戲攤位的獎品，可口美味的食物，還有企業贊助及廣告，靜態的拍賣都是靠家長去找，才能夠把一個活動辦得有聲有色。

Pinkey曾說：”最大的挑戰可能就是要協調一百個人，可能有不同的想法，大家都想要把這個活動弄得很好，可是我覺得很好就是可以認識很多不同的家長，然後大家去從幫助學校，變成好朋友。”

果然在家長及學生的踴躍參與下，當天賣票的收入就達12,000元。

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