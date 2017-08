By

【KTSF】

英國威爾斯王妃戴安娜逝世20週年,各地舉行悼念活動。

戴安娜故居肯辛頓宮外,不時有民眾前來致哀,威廉及哈里王子早一天亦有到肯辛頓宮憑弔,親自答謝前來悼念的民眾,兩位王子及王儲查理斯週四沒有官式活動。

而在法國巴黎,戴安娜當年發生車禍的隧道附近,亦放滿悼念花束及字條。

1997年8月31日,戴安娜及男友逃避”狗仔隊”追訪期間撞車身亡,終年36歲。

