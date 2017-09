舊金山日落區大麻藥店公聽會延後至10月3日舉行（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山市參議會原本計劃於週二就日落區Noreiga街2505號開設大麻藥店舉行公聽會,許多反對開設大麻店的日落區居民到市府表達意見,不過市參議會最後決定,將公聽會延後至10月3日。

大約50名日落區居民,在市府大樓外手持標語,反對開設藥用大麻店。

舊金山市參議會原本計劃於週二下午在例會中,就是否批准在Noreiga街2505號開設大麻藥店舉行公聽會,不過由於週二是市參議會暑休後首次復會,代表日落區的市參事湯凱蒂建議將公聽會延後一個月。

有居民表示,雖然知道可能會延後公聽會,但仍前來爭取一分一秒,表達反對意見。

有居民稱,日落區僅第四區,就有4,800人簽名反對,而對方只有459人,不夠460人,倍數相差8倍,但規劃委員會完全聽不到。

反對者表示,公聽會是上訴的第二步,就是讓民選官員聽取民意,知道大多數民眾反對開設大麻店,希望他們也應考慮選民需求,而不是只聽大麻店業主的聲音。



大麻藥店的代表週二也有到市議會旁聽,並表示他們已多次邀請反對者參觀大麻藥店,但都沒有得到對方回應。

Noriega藥用大麻店代表Eliot Dobris說:”我們不斷邀請反對者來參觀大麻店,反對者包括教會都沒回覆我們的邀請。”

市參議會最後決定將公聽會延後至10月3日週二下午4點半舉行。

