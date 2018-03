By

【KTSF 梁秋玉報導】

加州衛生部發出警告,在灣區部分海灘捕撈的雙殼類海產,發現含有可致命含量的麻痺性貝類毒素(PSP),呼籲民眾現階段不要自行到受污染海灘捕撈貝殼類海產及食用。

加州衛生部最近的抽檢報告發現,在Point Reyes 國家海岸採集的青口樣本含有超出安全標準37倍的麻痺性貝類毒素,而這個毒素水平也是Marin縣20年來最高紀錄。



民眾吃了含有這種毒素的貝殼類海產,包括青口、蜆、生蠔等會感到身體不適,出現麻痺、頭痛、頭暈、噁心、快速疼痛或呼吸困難等症狀,即使將這些貝類海產煮熟,也無法緩解毒性。

當局呼籲民眾近期不要到 Marin 縣 Drakes Bay 與 Point Reyes 國家海岸,以及舊金山和 San Mateo 沿岸捕撈這些貝殼類海產及食用,直到當局確定安全為止。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載