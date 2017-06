獲北韓釋放美國學生週四舉殯 法醫調查死因

By

【KTSF】

上週獲北韓政府釋放,陷入昏迷至週一死亡的美國大學生Otto Warmbier,其家人將於週四在他就讀的高中為舉行葬禮。

22歲的Warmbier在中國參加旅行團到訪北韓期間,因為偷取一張北韓宣傳海報,於去年3月被北韓政府裁定觸犯顛覆罪,判處15年勞改監禁。

他被拘禁年半後,上週獲北韓政府釋放,但返回家鄉俄亥俄州時已陷入昏迷,至週一在辛辛那提一間醫院離世。

俄州Hamilton縣法醫處正調查Warmbier的死因,其父母並沒有向媒體透露兒子的真正死因,只表示他是死於北韓政府的虐待,而曾治療Warmbier的醫生稱,他處於”沒有反應的醒覺狀態”,而且受到”嚴重神經損傷”,但原因未明。

葬禮將於週四早上9時在Wyoming高中舉行,歡迎公眾參加。

Warmbier是於2013年在該校畢業,是高中運動員,他成績優異,當年更在畢業典禮上致詞,他畢業後升上維珍尼亞州大學。

其家人表示,Warmbier被判刑後不久已陷入昏迷,但他們要到Warmbier上週回美後才知悉此事。

特朗普總統週二稱,Warmbier如果可以早些返回美國,結果可能會不一樣。

南韓總統文在寅則表示,北韓必須為Warmbier之死負上”沉重責任”。

文在寅在週二播出的”CBS This Morning”訪問中稱,暫時未知確切發生了甚麼事,但可以推斷北韓對Warmbier作出”不公平和殘忍的對待”。

醫生表示,Warmbier失去大片腦組織,肌肉、手臂和雙腿嚴重萎縮和虛弱,雙眼可睜開和眨眼,但沒有跡象顯示他明白口頭指令,或有知覺。

“沒有反應的醒覺狀態”其實是”植物人”的新醫學名詞,患者可以長年處於這狀態,能否康復視乎腦傷的程度。

北韓政府曾表示,Warmbier是服食安眠藥後,肉毒桿菌中毒而陷入昏迷。不過,在辛辛那提的醫生表示,並沒有跡象顯示他體內有肉毒桿菌,他也沒有被虐打的跡象。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。