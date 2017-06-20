獲北韓釋放美國學生週四舉殯 法醫調查死因

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上週獲北韓政府釋放，陷入昏迷至週一死亡的美國大學生Otto Warmbier，其家人將於週四在他就讀的高中為舉行葬禮。

22歲的Warmbier在中國參加旅行團到訪北韓期間，因為偷取一張北韓宣傳海報，於去年3月被北韓政府裁定觸犯顛覆罪，判處15年勞改監禁。

他被拘禁年半後，上週獲北韓政府釋放，但返回家鄉俄亥俄州時已陷入昏迷，至週一在辛辛那提一間醫院離世。

俄州Hamilton縣法醫處正調查Warmbier的死因，其父母並沒有向媒體透露兒子的真正死因，只表示他是死於北韓政府的虐待，而曾治療Warmbier的醫生稱，他處於”沒有反應的醒覺狀態”，而且受到”嚴重神經損傷”，但原因未明。

葬禮將於週四早上9時在Wyoming高中舉行，歡迎公眾參加。

Warmbier是於2013年在該校畢業，是高中運動員，他成績優異，當年更在畢業典禮上致詞，他畢業後升上維珍尼亞州大學。

其家人表示，Warmbier被判刑後不久已陷入昏迷，但他們要到Warmbier上週回美後才知悉此事。

特朗普總統週二稱，Warmbier如果可以早些返回美國，結果可能會不一樣。

南韓總統文在寅則表示，北韓必須為Warmbier之死負上”沉重責任”。

文在寅在週二播出的”CBS This Morning”訪問中稱，暫時未知確切發生了甚麼事，但可以推斷北韓對Warmbier作出”不公平和殘忍的對待”。

醫生表示，Warmbier失去大片腦組織，肌肉、手臂和雙腿嚴重萎縮和虛弱，雙眼可睜開和眨眼，但沒有跡象顯示他明白口頭指令，或有知覺。

“沒有反應的醒覺狀態”其實是”植物人”的新醫學名詞，患者可以長年處於這狀態，能否康復視乎腦傷的程度。

北韓政府曾表示，Warmbier是服食安眠藥後，肉毒桿菌中毒而陷入昏迷。不過，在辛辛那提的醫生表示，並沒有跡象顯示他體內有肉毒桿菌，他也沒有被虐打的跡象。

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