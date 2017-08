各界譴責白人民族主義示威 維州州長促右翼份子滾回家

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

維州白人民族主義示威演變成流血衝突後,外界紛紛譴責事件,維珍尼亞州州長更叫右翼團體”滾回家”。

最先籌辦示威的右翼團體,本來計劃週日舉行記者會,向公眾交代事件,不過一班反右翼團體人士在同一地點示威,阻止記者會的進行。

一班反右翼團體的示威者,週日再次聚集在Charlottesville,抗議週六造成一死,數十人受傷的暴力衝突,他們認為該右翼團體宣揚白人種族主義以及歧視。

右翼團體本計劃週日召開記者會,不過被反對他們的示威者阻止,示威者更一度追著右翼團體的發言人,趕他離開,警方在現場圍成人鍊,防止雙方再發生衝突。

而當局公布示威中的死者是32歲的Heather Heyer,Heyer是一名律師助理,她當時參與反右翼團體的示威,在橫過馬路時被車撞倒,送院後證實死亡。

維珍尼亞州州長Terry McAuliffe亦在社交網站上貼上Heyer的照片,表揚她在為了反對仇恨與歧視犧牲自己。

McAuliffe指,對於這班行使暴力的右翼團體,他的訊息只有一個,就是要求他們滾回家,因為這班人是有預謀亦備有武器,他們很明顯想傷害民眾,因此不能再容忍。

而在灣區,東灣奧克蘭市(屋崙)有數百名示威者集會,聲援在Charlottesville被暴力對待的反右翼團體示威者,亦反對任何暴力的示威。

發起示威團體指,計劃未來會組織更多類似的示威。

而在舊金山,數十人週六晚亦聚集在聯合廣場,手持蠟燭舉行燭光晚會,一方面反暴力,為示威中的死傷者祈福,另一方面亦要求特朗普總統應該就這次事件,更直接譴責這班右翼團體。

