各界譴責白人民族主義示威 維州州長促右翼份子滾回家

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【KTSF 陳嘉琪報導】

維州白人民族主義示威演變成流血衝突後，外界紛紛譴責事件，維珍尼亞州州長更叫右翼團體”滾回家”。

最先籌辦示威的右翼團體，本來計劃週日舉行記者會，向公眾交代事件，不過一班反右翼團體人士在同一地點示威，阻止記者會的進行。

一班反右翼團體的示威者，週日再次聚集在Charlottesville，抗議週六造成一死，數十人受傷的暴力衝突，他們認為該右翼團體宣揚白人種族主義以及歧視。

右翼團體本計劃週日召開記者會，不過被反對他們的示威者阻止，示威者更一度追著右翼團體的發言人，趕他離開，警方在現場圍成人鍊，防止雙方再發生衝突。

而當局公布示威中的死者是32歲的Heather Heyer，Heyer是一名律師助理，她當時參與反右翼團體的示威，在橫過馬路時被車撞倒，送院後證實死亡。

維珍尼亞州州長Terry McAuliffe亦在社交網站上貼上Heyer的照片，表揚她在為了反對仇恨與歧視犧牲自己。

McAuliffe指，對於這班行使暴力的右翼團體，他的訊息只有一個，就是要求他們滾回家，因為這班人是有預謀亦備有武器，他們很明顯想傷害民眾，因此不能再容忍。

而在灣區，東灣奧克蘭市（屋崙）有數百名示威者集會，聲援在Charlottesville被暴力對待的反右翼團體示威者，亦反對任何暴力的示威。

發起示威團體指，計劃未來會組織更多類似的示威。

而在舊金山，數十人週六晚亦聚集在聯合廣場，手持蠟燭舉行燭光晚會，一方面反暴力，為示威中的死傷者祈福，另一方面亦要求特朗普總統應該就這次事件，更直接譴責這班右翼團體。

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