【KTSF 陳令楠報導】

特朗普總統週二晚到亞利桑那州鳳凰城舉行競選式集會,發表演說,數千名反特朗普的民眾在會場外聚集,與警方衝突,數人被捕。

警方指,示威者向他們擲石塊、水樽等雜物,警方施放催淚彈,又以胡椒噴霧驅散群眾,拘捕數人。

示威者是趁特朗普到鳳凰城會展中心發表演說時在會場外聚集,批評他在個多星期前在維珍尼亞州的騷亂過後,沒有譴責鼓吹種族主義的極右組織。

特朗普在演說中,歸咎傳媒以偏概全,令外界誤會了他,特朗普再讀出個多星期前發表的聲明佐證他的說法。

不過,傳媒即時發現,特朗普今次刪除了「各方也有使用武力」這一句,當天正是因為這個籠統說法,輿論抨擊他偏袒極右組織,政、商界均有不少人與他劃清界線。

