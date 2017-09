密州白人警察槍殺非裔判無罪 示威者上街抗議逾80人被捕

By

【KTSF 江良慧報導】

密蘇里州聖路易市一個白人警察,在2011年槍殺非洲裔上星期判無罪後,引發當地連日的示威抗議,警方在週末總共拘捕超過80人,當地週一繼續有人上街示威。

週一早上有大約100人在聖路易市中心Market街上靜默和平遊行,他們在上午9時前逐漸散去,這次是連續第4日的抗議。

週日早上有數以百計的示威者在市內和平示威,但到了晚上,有部分人就打爛市中心商店的玻璃窗和毀壞財物,警方最後拘捕超過80人。

美聯社報導,週日晚警方驅趕了一批示威者之後,高叫”是誰的街道? 是我們的!”這句口號是黑人生命寶貴運動的支持者上街遊行時會高叫的,現在警員在清場回敬示威者。

美聯社記者更將現場的錄影片段放上推特,聖路易警方表示會檢閱有關片段,而黑人警察工會的代表就認為,如果事情屬實,就是違反警員的誓言。

白人前警察Stockley被控在2011年槍殺一名非洲裔,法官在上星期五裁定他一級謀殺罪名不成立。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。