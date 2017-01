By

【KTSF 郭柟報導】

候任總統特朗普將於本星期五舉行就職典禮,灣區當日將舉行各種活動,大部份都是示威遊行。

本星期五,灣區各大城市,包括舊金山、奧克蘭、聖荷西、San Leandro、以及Marin市都有示威遊行 ,抗議特朗普出任總統。

當日也有人計劃在舊金山金門大橋發起手牽手集會,南灣多個城市就會沿El Camino Real有路邊集會,另外,奧克蘭在星期六下午將有第二次集會。

但是在北灣Sonoma縣Santa Rose市,週五傍晚就有活動慶祝特朗普就職。

