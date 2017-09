By

法國全國多處有示威,抗議總統馬克龍推行的勞工改革法案,有示威者與防暴警察爆發衝突。

在首都巴黎,示威者向防暴警察投擲雜物,警員施放催淚氣體驅散。

示威者是響應法國第二大工會號召,當地週二上街示威,抗議馬克龍推行的勞工改革法案偏袒資方,削弱工會權力,並容許企業有更大權力解僱員工,馬賽、里昂等多個主要城市亦有示威抗議。

今次是馬克龍5月上任以來首次面對大規模示威,總理菲利普則表明,政府在勞工改革法案不會退讓。

