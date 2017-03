中國官方抵制南韓行動再升級 旅行社停辦南韓團（視頻）

By

自從南韓樂天集團答應跟南韓政府換地,部署薩德反導彈系統,官媒早前發文,指要抵制樂天集團在中國的業務。限韓令又再升級,中國不少旅行社更加停辦去南韓的旅行團。旅行社這樣做,相信跟官方一系列抵制南韓的行動有關。

國家旅遊局亦都向中國公民發出提示,指近期入境南韓濟州島受阻的事件增加,他們已經向南韓方面提出嚴正交涉,呼籲民眾清醒認識出境旅行風險,慎重選擇旅遊目的地。

南韓軍方確定樂天為薩德部署地後,在中國官方和民間都引起很大迴響,抵制南韓之聲此起彼落,不少出席全國兩會的政協委員亦都支持抵制南韓。

國家旅遊局發出去南韓旅遊提示,指最近中國公民入境南韓濟州島受阻事件急劇增多,部分被拒入境者在當地機場等候遣返時間較長,提醒中國公民清醒認識出境旅行風險,慎重選擇旅遊目的地。

除了善意提醒,中國傳媒廣泛報道,國家旅遊局以口頭方式,下令旅行社全面停止銷售南韓旅遊產品,估計措施將令到去南韓旅遊的中國遊客大幅減少六、七成,預計當地的免稅店銷售額一年將縮水 240 億元人民幣以上。

率先提出抵制南韓的《環球時報》星期五發表文章,指斥砸毀南韓現代汽車的行為,是對民間制裁南韓的「高級黑」。文章指,無論砸車者是出於對南韓政府的憤怒,還是借機鬧事,都完全不能被寬恕。但如果這件事與抵制薩德無關,需要盡快澄清,假若有人帶著陰暗心理為之蓄意抹黑愛國行為,則更應受到唾棄。

