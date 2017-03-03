中國官方抵制南韓行動再升級 旅行社停辦南韓團（視頻）

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自從南韓樂天集團答應跟南韓政府換地，部署薩德反導彈系統，官媒早前發文，指要抵制樂天集團在中國的業務。限韓令又再升級，中國不少旅行社更加停辦去南韓的旅行團。旅行社這樣做，相信跟官方一系列抵制南韓的行動有關。

國家旅遊局亦都向中國公民發出提示，指近期入境南韓濟州島受阻的事件增加，他們已經向南韓方面提出嚴正交涉，呼籲民眾清醒認識出境旅行風險，慎重選擇旅遊目的地。

南韓軍方確定樂天為薩德部署地後，在中國官方和民間都引起很大迴響，抵制南韓之聲此起彼落，不少出席全國兩會的政協委員亦都支持抵制南韓。

國家旅遊局發出去南韓旅遊提示，指最近中國公民入境南韓濟州島受阻事件急劇增多，部分被拒入境者在當地機場等候遣返時間較長，提醒中國公民清醒認識出境旅行風險，慎重選擇旅遊目的地。

除了善意提醒，中國傳媒廣泛報道，國家旅遊局以口頭方式，下令旅行社全面停止銷售南韓旅遊產品，估計措施將令到去南韓旅遊的中國遊客大幅減少六、七成，預計當地的免稅店銷售額一年將縮水 240 億元人民幣以上。

率先提出抵制南韓的《環球時報》星期五發表文章，指斥砸毀南韓現代汽車的行為，是對民間制裁南韓的「高級黑」。文章指，無論砸車者是出於對南韓政府的憤怒，還是借機鬧事，都完全不能被寬恕。但如果這件事與抵制薩德無關，需要盡快澄清，假若有人帶著陰暗心理為之蓄意抹黑愛國行為，則更應受到唾棄。

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