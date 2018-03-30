被白人警察射殺非裔青年舉殯 多地續有示威聲援（視頻）

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【KTSF馮政浩報導】

週日被沙加緬度警察射殺的22歲非洲裔青年Stephon Clark週四舉行喪禮，而多個地方繼續有示威聲援，認為警察開槍不合理，要正視事件。

22歲的Clark遺下兩名年幼兒子，他的喪禮週四舉行，家人的代表希望，表達意見的抗議方式，要和平和非暴力，而Clark的哥哥在喪禮上仍然相當激動。

死者哥哥Stevante Clark說：”我們會繼續抗議，到體育館、圖書館、資源中心等，Stephon會代代存在我們心中，Clark家族用不會死。”

3月18日晚上，兩名警員在Clark祖母後院以為Clark有手槍，向他開了20槍，將他擊斃，但事後發覺Clark只是持有手機。

之後民眾非常憤怒，警民關係加劇緊張，抗議行動不斷出現，在沙加緬度市議會會議，Clark的哥哥衝上議員講席，市長被逼腰斬論壇，Kings球隊體育館也被示威者包圍。

沙加緬度警察局長Daniel Hahn以正在調查為理由，不評論開槍是否合理，但承諾會提供完全透明度，而調查也交由州政府的司法部處理。

民眾的部分憤怒是源自肇事警察開槍之後 ，關掉隨身攝錄機的錄音，警察局的政策是容許這種行為，但在這個情形關掉錄音器，會引起懷疑，警察局長也有同感。

Clark的家人認為開槍者企圖掩飾案件，並已經聘用高調民權律師Benjamin Crump打官司，他認為槍擊有很多疑點，覺得是全國議題，不應逃避。

Clark的家人希望還他們一個公道，相信很快提出訴訟，而更有民權人士認為，應該全國正視這件事故。

民權人士Al Sharpton牧師說：”總統的新聞秘書說，這是地方的事情，不是，這不是地方事情，他們在全國都殺死黑人。”

估計案件引發的行動會陸續有來。

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