被白人警察射殺非裔青年舉殯 多地續有示威聲援（視頻）

週日被沙加緬度警察射殺的22歲非洲裔青年Stephon Clark週四舉行喪禮,而多個地方繼續有示威聲援,認為警察開槍不合理,要正視事件。

22歲的Clark遺下兩名年幼兒子,他的喪禮週四舉行,家人的代表希望,表達意見的抗議方式,要和平和非暴力,而Clark的哥哥在喪禮上仍然相當激動。

死者哥哥Stevante Clark說:”我們會繼續抗議,到體育館、圖書館、資源中心等,Stephon會代代存在我們心中,Clark家族用不會死。”

3月18日晚上,兩名警員在Clark祖母後院以為Clark有手槍,向他開了20槍,將他擊斃,但事後發覺Clark只是持有手機。

之後民眾非常憤怒,警民關係加劇緊張,抗議行動不斷出現,在沙加緬度市議會會議,Clark的哥哥衝上議員講席,市長被逼腰斬論壇,Kings球隊體育館也被示威者包圍。

沙加緬度警察局長Daniel Hahn以正在調查為理由,不評論開槍是否合理,但承諾會提供完全透明度,而調查也交由州政府的司法部處理。

民眾的部分憤怒是源自肇事警察開槍之後 ,關掉隨身攝錄機的錄音,警察局的政策是容許這種行為,但在這個情形關掉錄音器,會引起懷疑,警察局長也有同感。

Clark的家人認為開槍者企圖掩飾案件,並已經聘用高調民權律師Benjamin Crump打官司,他認為槍擊有很多疑點,覺得是全國議題,不應逃避。

Clark的家人希望還他們一個公道,相信很快提出訴訟,而更有民權人士認為,應該全國正視這件事故。

民權人士Al Sharpton牧師說:”總統的新聞秘書說,這是地方的事情,不是,這不是地方事情,他們在全國都殺死黑人。”

估計案件引發的行動會陸續有來。

