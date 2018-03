法國公務員及鐵路工會罷工示威 抗議馬克龍政府勞工改革

By

法國公務員及鐵路工會一同發起全國罷工及示威,抗議政府的勞工改革,是自總統馬克龍去年上台後兩大公會首次一同示威。公務員工會聲稱全國有50萬人罷工,內政部則指有約32萬人罷工。

數以萬計示威者在巴黎東站外集會,他們手持旗幟,部分人點燃煙霧。參加者除了鐵路工人和公務員外,亦包括教師、護士,以至航空交通管制員。

他們是嚮應公務員工會,以及鐵路工會的號召,反對總統馬克龍提出的勞工改革。

公務員工會反對政府計劃以自願離職、改革等方式,到2022年削減12萬名公務員,要求改善薪酬福利。

鐵路工人則不滿當局計劃開放市場、增加競爭,揚言會採取工業行動至七月。

示威大致和平進行,不過期間就有另一批示威者在巴黎街頭聚集,據報他們是極左的反法西斯示威者。

警方先以水炮嘗試驅散,但不成功,部分人投石還擊。警方及後施放催淚彈,濃煙瀰漫街道。

受今次公務員及鐵路工人罷工影響,六成高速和城際列車取消,巴黎機場全日有三成航班要取消,全國4分之1小學停課,凡爾賽宮亦要關閉。

