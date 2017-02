By

【KTSF 梁慧珊報導】

新教育部長Betsy DeVos今日到訪在首都華盛頓的一間學校,受到一群示威人士的阻擋。

今早Betsy DeVos 抵達Jefferson中學時,示威人士手持反對標語

表示不歡迎她擔任教育部長。有人阻擋著通道。DeVos步行至汽車準備離開。但示威人士追上前叫她離開。

有人批評DeVos缺乏經驗擔此重任。

DeVos表示最後她也成功進入學校和師生見面。她表示尊重和平示威。

早前DeVos表示希望可以和大家合作愉快,求同存異。”我們先放下任何先入為主的觀念讓我們認識到, 雖然我們可能會有分歧我們可以聯手找到共通點,把學生的需求放在第一位。 當我們不同意, 讓我們誠懇老實地樹立榜樣。 ”

