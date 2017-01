舊金山華裔業主欲開藥用大麻店 惹居民反對（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山計畫局週四召開公聽會,審查位於San Bruno Ave由華裔業主提出的開設藥用大麻店申請案,大批支持和反對人士出席會議表達立場,由於爭議過高,週四的會議並未進行投票,而是決定延後至9月再議。

位於舊金山Portola區San Bruno Ave 3015號,靠近Paul Ave的一間店舖,原本是個針灸診所,目前空置中。

根據市府的告示,舊金山華裔Richard Vuong正在向市府申請在此開設藥用大麻店,本台週四致電給他,原本他同意接受採訪,但隨後又改變主意。

舊金山計畫局週四召開審查是否發予執照的公聽會,大批支持和反對的居民出席表達意見,形成正反鮮明的對比。

其中支持者在會中舉著綠色的海報,記者向多位持海報的人士提出採訪要求,不過都遭到拒絕。

而大批華裔反對人士則在舊金山社區資源中心的號召下,貼著反對藥用大麻店的貼紙,一一發言表達意見。

上海協會會長林美玲說:”因為我覺得這個地區太接近,有很多教會,有週日學校,有很多學校,很多托兒機構,不是很適合在我們這個區。”

舊金山社區資源中心義工梁太亦說:”這次聽說要開大麻店,有上千人到我們中心,要求為他們發聲,說出他們的聲音,反對在這裡開藥用大麻店。”

位於舊金山Portola的San Bruno Ave,有許多華裔區民以及商店,儼然成為華裔集中的社區,有人擔心開設大麻店會破壞當地文化。

反對人士昭霞說:”如果我們為了要容納新的文化,而要破壞舊的社區的話,那就違背舊金山多元化的傳統的。”

申請大麻店執照的華裔業主代表也出席公聽會說明,但對媒體就表達排斥,不但拒絕接受採訪,也拒絕透露其姓名。

申請大麻店執照的華裔業主代表說:”我要開設藥用大麻店的原因是要服務病人,並且向亞裔社區教育藥用大麻的好處。”

根據當地居民表示,2009年同一個地點,也曾經申請要開設藥用大麻店,不過當時在居民強烈反對下,市府並未批准。

(Copyright 2016 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。