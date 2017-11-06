曾蔭權被控行政長官接受利益案 控方現階段不申請重審

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香港前行政長官曾蔭權被控行政長官接受利益罪，陪審團兩次都未能達成裁決後，控方決定現階段不申請重審，但不代表案件正式劃上句號，控方指日後會否重開案件，要視乎曾蔭權另一條罪的上訴結果及會否有新證據。

曾蔭權在聆訊後，由太太及兒子陪同離開高等法院，曾蔭權沒有回應任何提問。他面對一項行政長官接受利益罪，經過陪審團退庭商議，結果未能達成大比數裁決，不過，不代表案件正式畫上句號。

主控官David Perry在庭上表示，由於陪審團未能達成有效裁決，決定把控罪紀錄在案，現階段不會申請重審，除非日後得到高等法院或上訴庭批准。又指曾蔭權2月時，被裁定公職人員行為失當罪成，案件正排期上訴，所以今次案件會否再重審，亦要視乎上訴結果。

控方指，若有新證據出現或涉及公眾利益，要重審、並不是罕見。

訟費方面，控方申請要求曾蔭權一方，支付2月審訊時的3分之1訟費，因為曾蔭權被控三項控罪，其中公職人員行為失當罪成，無理由要求納稅人支付一個罪成的審訊費用，又提到曾蔭權曾經在電台訪問，表明會配合調查，但其後在廉署調查期間，他並不合作。

就訟費問題，辯方指需要時間研究，要求星期五中午前以書面回覆，獲法官接納，同時要求控方收到辯方回覆後，七日內再提交書面陳詞。

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