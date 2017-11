曾蔭權被控行政長官接受利益案 控方現階段不申請重審

【i-CABLE】

香港前行政長官曾蔭權被控行政長官接受利益罪,陪審團兩次都未能達成裁決後,控方決定現階段不申請重審,但不代表案件正式劃上句號,控方指日後會否重開案件,要視乎曾蔭權另一條罪的上訴結果及會否有新證據。

曾蔭權在聆訊後,由太太及兒子陪同離開高等法院,曾蔭權沒有回應任何提問。他面對一項行政長官接受利益罪,經過陪審團退庭商議,結果未能達成大比數裁決,不過,不代表案件正式畫上句號。

主控官David Perry在庭上表示,由於陪審團未能達成有效裁決,決定把控罪紀錄在案,現階段不會申請重審,除非日後得到高等法院或上訴庭批准。又指曾蔭權2月時,被裁定公職人員行為失當罪成,案件正排期上訴,所以今次案件會否再重審,亦要視乎上訴結果。

控方指,若有新證據出現或涉及公眾利益,要重審、並不是罕見。

訟費方面,控方申請要求曾蔭權一方,支付2月審訊時的3分之1訟費,因為曾蔭權被控三項控罪,其中公職人員行為失當罪成,無理由要求納稅人支付一個罪成的審訊費用,又提到曾蔭權曾經在電台訪問,表明會配合調查,但其後在廉署調查期間,他並不合作。

就訟費問題,辯方指需要時間研究,要求星期五中午前以書面回覆,獲法官接納,同時要求控方收到辯方回覆後,七日內再提交書面陳詞。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。