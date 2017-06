By

【KTSF 陳令楠報導】

中式連鎖快餐廳Panda Express,就涉嫌歧視非公民員工的案件,與聯邦司法部達成和解協議,同意支付60萬元。

當中40萬為民事罰款,其餘20萬元用來補償受影響員工損失的工資,不過Panda Express在和解協議中並無承認有錯。

司法部的調查指出,Panda Express涉嫌要求合法永久居民員工在綠卡過期後,要求重新證明持有工作許可,但對美國公民員工卻沒有提出類似的要求,涉嫌觸犯《移民及國籍法》。

