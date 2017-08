聯邦司法部索反特朗普人士個資 網頁記存公司反抗到底

By

【KTSF 江良慧報導】

聯邦司法部要求一間網頁記存公司交出130萬個反特朗普人士的個人資料,有關互聯網公司已經拒絕司法部要求,並會因此和司法部打官司。

在今年1月20日,特朗普就職日的示威抗議,有示威者打破玻璃和焚燒禮賓車,事後有超過200人被檢控。

檢控官指搞手在組織策劃一個暴亂時,曾經使用了網站disruptj20.org,所以當局在7月時向法庭申請搜查令,要求記存網站的DreamHost交出曾經瀏覽網站人士的資料。

公司設於加州的DreamHost指搜查令違反憲法和一條聯邦私隱條例,公司週一發表題為”我們為用戶而戰”的網誌,說司法部要求他們交出所有曾到訪有關網站人士的IP地址以及聯絡資料、電郵內容和數以千計人士的照片。

DreamHost表示,有關資料可以讓當局辨認出曾經使用網站和發表政治言論的任何個人,法庭會在這個星期五就事件展開聆訊。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。