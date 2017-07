涉綁架章瑩穎疑犯不准保釋 曾向友人描述章反抗過程（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

章瑩穎綁架案的疑犯Brent Christensen,週三在伊利諾伊州聯邦地區法院再度出庭,法官裁定他不得保釋,繼續關押至庭審。

週三的聆訊持續大約30分鐘,28歲疑犯Christensen在庭上神色自若,毫無緊張,章家的人也有到法庭聽審,不過被告則沒有家人到庭。

控方向法庭提交的文件指,Christensen上週四即被捕前一天,還有出席伊利諾伊大學為章瑩穎舉行的祈福活動。

照片中的Christensen身穿黑色T恤,並向人描述“理想的受害者的特質”,而且還試圖挑選下一名受害者。

另外,也有錄音顯示,Christensen描述把章瑩穎帶回自己公寓的過程中,章瑩穎如何反抗,被告並向一名握有他犯罪證據的人發出安全威脅。

基於上述證據,法官認為被告在社區會存在危險,並曾使用暴力,是危險人物,因此不得保釋。

辯方律師Even Bruno則提出,關押被告的監獄距離香檳市有一小時車程,對辯方不利,不過法官沒有做出回應,認為該要求不在週三庭審議程內,下次預審將於7月14日舉行。

根據聯邦法例,綁架罪的最高刑罰是終身監禁,但如果受害人被殺,被告一旦定罪,最高刑罰是死刑

法庭文件還顯示,被告在今年4月曾瀏覽過涉及性戀及有關綁架,和計劃綁架的網站。

被告與章瑩穎同在伊利諾伊大學香檳分校讀書,被告年初剛在該校取得物理學碩士,目前正在攻讀博士,並擔任學校助教。

