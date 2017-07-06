涉綁架章瑩穎疑犯不准保釋 曾向友人描述章反抗過程（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

章瑩穎綁架案的疑犯Brent Christensen，週三在伊利諾伊州聯邦地區法院再度出庭，法官裁定他不得保釋，繼續關押至庭審。

週三的聆訊持續大約30分鐘，28歲疑犯Christensen在庭上神色自若，毫無緊張，章家的人也有到法庭聽審，不過被告則沒有家人到庭。

控方向法庭提交的文件指，Christensen上週四即被捕前一天，還有出席伊利諾伊大學為章瑩穎舉行的祈福活動。

照片中的Christensen身穿黑色T恤，並向人描述“理想的受害者的特質”，而且還試圖挑選下一名受害者。

另外，也有錄音顯示，Christensen描述把章瑩穎帶回自己公寓的過程中，章瑩穎如何反抗，被告並向一名握有他犯罪證據的人發出安全威脅。

基於上述證據，法官認為被告在社區會存在危險，並曾使用暴力，是危險人物，因此不得保釋。

辯方律師Even Bruno則提出，關押被告的監獄距離香檳市有一小時車程，對辯方不利，不過法官沒有做出回應，認為該要求不在週三庭審議程內，下次預審將於7月14日舉行。

根據聯邦法例，綁架罪的最高刑罰是終身監禁，但如果受害人被殺，被告一旦定罪，最高刑罰是死刑

法庭文件還顯示，被告在今年4月曾瀏覽過涉及性戀及有關綁架，和計劃綁架的網站。

被告與章瑩穎同在伊利諾伊大學香檳分校讀書，被告年初剛在該校取得物理學碩士，目前正在攻讀博士，並擔任學校助教。

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