華裔富家女Tiffany Li涉殺前男友案 檢控官披露更多內情

【KTSF 陳嘉琪報導】

根據美聯社的報導,華裔富家女Tiffany Li與男友被控謀殺前男友Keith Greenㄧ案,案中的檢控官透露更多關於案件的資料。

美聯社的報導指,死者Keith Green在高中時,曾經是ㄧ名很受歡迎的美式足球員,亦有很多朋友。

不過他同時是ㄧ名問題學生,大學時被趕出校,就在這個時候,Green認識了Li。

Li來自ㄧ個在中國很有影響力的富裕家庭,她的祖父母曾在中國參軍,Li在北京出生,並在Silicon Valley長大,她在舊金山大學拿到了商業的碩士學位。

案中的檢察官指,Li與Green拍拖超過6年,並育有兩名女兒,不過Li去年移情別戀,愛上另ㄧ名男子,並策畫了這次的謀殺案。

Li的新男友Kaveh Kaven以及Bayat的保鑣Oliver Adella,同樣被控ㄧ級謀殺,兩名男子仍被拘留,等待案件於9月開審。

而Li得到家人的幫助,以400萬現金在加上6000萬的房地產保釋候審,案中的3名被告都不認罪。

報導指,Li及Green的故事在2009年展開,Green當年21歲,Li是23歲,很快就決定同居,入住Li媽媽名下其中ㄧ間公寓。

其後,兩人搬去位於Hillsborogh市,同樣是Li媽媽名下,價值700萬的大宅,Li的媽媽每年給女兒10萬元,用作管理物業的報酬。

法庭文件指,Li的媽媽不喜歡Green,因為他常吸大麻及喝酒,更稱他為”黑洞”,不過她每年仍付約4萬元予Green,讓他就讀舊金山ㄧ間廚藝學校。

後來Li認識了Bayat,問題就接踵而來,控方指Li於2015年將Green趕出大宅,並關閉聯名戶口,而Bayat就搬去大宅與Li同居。

Green與Li開始就兩名女兒的撫養權鬧上法庭,後來同意Green可佔有ㄧ半的撫養權,就由沒有監視的周末的見面開始。

第一次的見面定於2016年4月30日,而Green就在4月28日失蹤。

控方指,Green於28日晚應邀去到Millbrae市ㄧ間餐廳的停車場與Li見面,Li供稱,雙方在車上談了大約ㄧ小時,氣氛友善,其後Green就離開。

不過法庭文件指,控方其後追蹤兩人的手機,追蹤至Li位於Hillsborogh的大宅,而Green的遺體兩星期後在金門大橋以北70英哩被發現。

幾日後,警方透過追蹤電話訊號,先拘捕Li新男友的保鑣Adella,Adella願意與警方合作,並指Bayat與Li在Green失蹤當晚,ㄧ起來到他的公寓,他見到Green躺在Li汽車的前坐乘客坐位,口及耳留血。

Adella指Bayat向他展示手槍,並將手套遞給他,並叫他處理後事。

Li的代表律師就指Adella說謊,至於其餘兩人的代表律師就暫未有回覆。

