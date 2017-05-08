華裔富家女Tiffany Li涉殺前男友案 檢控官披露更多內情

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【KTSF 陳嘉琪報導】

根據美聯社的報導，華裔富家女Tiffany Li與男友被控謀殺前男友Keith Greenㄧ案，案中的檢控官透露更多關於案件的資料。

美聯社的報導指，死者Keith Green在高中時，曾經是ㄧ名很受歡迎的美式足球員，亦有很多朋友。

不過他同時是ㄧ名問題學生，大學時被趕出校，就在這個時候，Green認識了Li。

Li來自ㄧ個在中國很有影響力的富裕家庭，她的祖父母曾在中國參軍，Li在北京出生，並在Silicon Valley長大，她在舊金山大學拿到了商業的碩士學位。

案中的檢察官指，Li與Green拍拖超過6年，並育有兩名女兒，不過Li去年移情別戀，愛上另ㄧ名男子，並策畫了這次的謀殺案。

Li的新男友Kaveh Kaven以及Bayat的保鑣Oliver Adella，同樣被控ㄧ級謀殺，兩名男子仍被拘留，等待案件於9月開審。

而Li得到家人的幫助，以400萬現金在加上6000萬的房地產保釋候審，案中的3名被告都不認罪。

報導指，Li及Green的故事在2009年展開，Green當年21歲，Li是23歲，很快就決定同居，入住Li媽媽名下其中ㄧ間公寓。

其後，兩人搬去位於Hillsborogh市，同樣是Li媽媽名下，價值700萬的大宅，Li的媽媽每年給女兒10萬元，用作管理物業的報酬。

法庭文件指，Li的媽媽不喜歡Green，因為他常吸大麻及喝酒，更稱他為”黑洞”，不過她每年仍付約4萬元予Green，讓他就讀舊金山ㄧ間廚藝學校。

後來Li認識了Bayat，問題就接踵而來，控方指Li於2015年將Green趕出大宅，並關閉聯名戶口，而Bayat就搬去大宅與Li同居。

Green與Li開始就兩名女兒的撫養權鬧上法庭，後來同意Green可佔有ㄧ半的撫養權，就由沒有監視的周末的見面開始。

第一次的見面定於2016年4月30日，而Green就在4月28日失蹤。

控方指，Green於28日晚應邀去到Millbrae市ㄧ間餐廳的停車場與Li見面，Li供稱，雙方在車上談了大約ㄧ小時，氣氛友善，其後Green就離開。

不過法庭文件指，控方其後追蹤兩人的手機，追蹤至Li位於Hillsborogh的大宅，而Green的遺體兩星期後在金門大橋以北70英哩被發現。

幾日後，警方透過追蹤電話訊號，先拘捕Li新男友的保鑣Adella，Adella願意與警方合作，並指Bayat與Li在Green失蹤當晚，ㄧ起來到他的公寓，他見到Green躺在Li汽車的前坐乘客坐位，口及耳留血。

Adella指Bayat向他展示手槍，並將手套遞給他，並叫他處理後事。

Li的代表律師就指Adella說謊，至於其餘兩人的代表律師就暫未有回覆。

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