特朗普財務總監獲豁免起訴 或向檢察官交代封口費內情

【KTSF】

特別檢察官穆勒的通俄案調查,負責打理特朗普家族生意的財務總監Allen Weisselberg,獲得聯邦檢察官不起訴,以交換他與當局合作,希望可以提供更多資料,來交代特朗普的前私人律師Michael Cohen在支付封口費給與特朗普有染的女人時,是否有違反競選財務法。

據報Weisselberg負責監督特朗普前私人律師Cohen,代支封口費給前A片艷星Stormy Daniels後,從特朗普生意業務中申請報銷封口費時,是否有違反競選財務法和會計法。

Weisselberg也負責處理特朗普家族慈善信託基金,經常翻查特朗普的競選帳簿,而這個基金正接受紐約州調查,因此當局希望Weisselberg可以提供Cohen支付封口費在錢銀交收過程中,是否有抵觸競選財務法和會計法。

