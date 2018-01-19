南加父母涉長年虐待13兒女 每年只准淋浴一次

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【KTSF 江良慧報導】

南加州Riverside縣一對父母涉嫌囚禁13名子女的案件，兩名被告首度出庭，他們否認全部控罪，一旦被定罪，他們可能被判終身監禁，案情透露，被告的13名子女長期挨餓，每天只進食一餐，以及一年只是淋浴一次。

兩名被告David Allen Turpin和妻子Louisa Anna Turpin，被控12項使用酷刑、7項虐待成年人、6項虐待兒童和12項非法禁錮控罪，另外男被告被加控一項以武力、恐懼或脅迫的方式非禮兒童 。

根據Riverside縣地檢官透露，當日從家中窗口爬出逃走報警的17歲少女，就逃走已經計劃了兩年，她一個姐妹和她一起逃走，但後來因為害怕折返家中。

地檢官表示，除了兩歲的幼女外，其餘12人都嚴重營養不良，部分人更因此出現認知障礙。

此外，所有子女都已經多年沒有看醫生，也從來沒有見過牙醫，生活時間日夜顛倒，只在日間睡覺，晚上則徹夜不眠。

地檢官引述受害人，虐待從17年前一家人在德州開始，在2010年移居到加州後，從最初的疏忽照顧，惡化到打和勒頸。

被告最初用繩捆綁他們作為懲罰，但後來因為有人成功鬆綁，之後就改用鐵鍊鎖他們。

而他們上鎖後，也不准去洗手間，他們一年只可以淋浴一次，洗手如果把手放到腰以上位置，就會被指責是在玩水。

另外，被告會買玩具回家，但就不讓子女玩，甚至不准拆開包裝，他們也會把一些果派放在餐檯上，但就只准挨餓的子女看著，不准他們吃。

被告唯一準子女做的事就是寫日記，調查員已發現數以百計的日記本，將會是本案的重要證據。

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