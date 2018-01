南加父母涉長年虐待13兒女 每年只准淋浴一次

By

【KTSF 江良慧報導】

南加州Riverside縣一對父母涉嫌囚禁13名子女的案件,兩名被告首度出庭,他們否認全部控罪,一旦被定罪,他們可能被判終身監禁,案情透露,被告的13名子女長期挨餓,每天只進食一餐,以及一年只是淋浴一次。

兩名被告David Allen Turpin和妻子Louisa Anna Turpin,被控12項使用酷刑、7項虐待成年人、6項虐待兒童和12項非法禁錮控罪,另外男被告被加控一項以武力、恐懼或脅迫的方式非禮兒童 。

根據Riverside縣地檢官透露,當日從家中窗口爬出逃走報警的17歲少女,就逃走已經計劃了兩年,她一個姐妹和她一起逃走,但後來因為害怕折返家中。

地檢官表示,除了兩歲的幼女外,其餘12人都嚴重營養不良,部分人更因此出現認知障礙。

此外,所有子女都已經多年沒有看醫生,也從來沒有見過牙醫,生活時間日夜顛倒,只在日間睡覺,晚上則徹夜不眠。

地檢官引述受害人,虐待從17年前一家人在德州開始,在2010年移居到加州後,從最初的疏忽照顧,惡化到打和勒頸。

被告最初用繩捆綁他們作為懲罰,但後來因為有人成功鬆綁,之後就改用鐵鍊鎖他們。

而他們上鎖後,也不准去洗手間,他們一年只可以淋浴一次,洗手如果把手放到腰以上位置,就會被指責是在玩水。

另外,被告會買玩具回家,但就不讓子女玩,甚至不准拆開包裝,他們也會把一些果派放在餐檯上,但就只准挨餓的子女看著,不准他們吃。

被告唯一準子女做的事就是寫日記,調查員已發現數以百計的日記本,將會是本案的重要證據。

