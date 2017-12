By

【KTSF 游瑋珊報導】

奧克蘭(屋崙)A’s棒球隊原本計劃在奧克蘭華埠附近的Laney社區學院旁邊,興建新的大球場,可是現在計劃告吹。

A’s棒球隊計劃在Laney社區學院旁邊一片空地,興建一個有35,000個座位的大球場,計劃得到一些奧克蘭華埠領袖以及商會的支持,認為有助促進華埠經濟。

可是Laney社區學院的學生和教職員都反對在這裡興建球場,認為會影響環境,以及造成交通擠塞問題。

擁有這片土地的Peralta社區學院校董會宣布,校方停止與A’s棒球隊繼續談判興建球場的問題。

A’s表示對校董會突然的決定感到震驚,奧克蘭市長Libby Schaaf表示,會全力挽留A’s留在奧克蘭市。

