美國海關擬收集中國旅客社網資料 民權組織表反對（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

美國海關及邊境防衛局(CBP)在2月份提出透過電子簽證系統,收集長期持有美國商務及旅遊簽證的中國旅客社交平台帳戶,ㄧ眾亞裔的組織週一發表公開信反對,並呼籲市民一起表達意見。

CBP在2月21日提出這項針對中國旅客的新政策,現時仍處於公眾諮詢階段,CBP早前表示,旅客有權選擇是否向局方提供自己的帳號及密碼,而不願意提供的旅客,他們的選擇對他們是否能入境美國並無影響。

超過30個亞裔組織、移民權益關注組等週一發公開信譴責這項新政策,組織表示,雖然CBP沒有確實講出推行這種政策的原因,但這種程度已經是侵犯私隱,是違憲的行為,亦都構成種族歧視。

華人權益促進會發言人潘偉權說:”唯一我們估計的,這是政治運動中的ㄧ環,對抗有色人種及新移民,政治的動機是斥責美國的人,有色人種、移民及一些被視為外族的人,很難有邏輯去理解為什麼只針對中國的簽證持有人,因為沒有一個好原因,只有是政治原因,美國希望去擊沉ㄧ股上升中的勢力。”

前聯邦民權委員李艷紅亦說:”這個提議表面上看來,人們會說我們沒有怕什麼,讓他們看也不要緊,但我們知道在美國的歷史,如果政府有權拿你的私人資料,他可以現在、以後都可以用來影響你將來的就業、將來的生活,所以我們現在不發聲反對,將來反對會更加難。”

有人權組織提醒市民,如果局方取到這些社交帳戶資料,不單只帳戶持有人,連所有周邊朋友的身份及對話內容都會一一公開,至於取得資訊後政府會怎樣做,仍然是未知之數。

這項針對入境的新政策其實仍未落實,在4月24日以前政府仍會聽大家的意見。

亞太法律援助中心的網站上有將市民意見直接連結到CBP網站的平台,市民亦可上到http://www.federalregister.gov去直接表達意見。

