美國海關擬收集中國旅客社網資料 民權組織表反對（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

美國海關及邊境防衛局（CBP）在2月份提出透過電子簽證系統，收集長期持有美國商務及旅遊簽證的中國旅客社交平台帳戶，ㄧ眾亞裔的組織週一發表公開信反對，並呼籲市民一起表達意見。

CBP在2月21日提出這項針對中國旅客的新政策，現時仍處於公眾諮詢階段，CBP早前表示，旅客有權選擇是否向局方提供自己的帳號及密碼，而不願意提供的旅客，他們的選擇對他們是否能入境美國並無影響。

超過30個亞裔組織、移民權益關注組等週一發公開信譴責這項新政策，組織表示，雖然CBP沒有確實講出推行這種政策的原因，但這種程度已經是侵犯私隱，是違憲的行為，亦都構成種族歧視。

華人權益促進會發言人潘偉權說：”唯一我們估計的，這是政治運動中的ㄧ環，對抗有色人種及新移民，政治的動機是斥責美國的人，有色人種、移民及一些被視為外族的人，很難有邏輯去理解為什麼只針對中國的簽證持有人，因為沒有一個好原因，只有是政治原因，美國希望去擊沉ㄧ股上升中的勢力。”

前聯邦民權委員李艷紅亦說：”這個提議表面上看來，人們會說我們沒有怕什麼，讓他們看也不要緊，但我們知道在美國的歷史，如果政府有權拿你的私人資料，他可以現在、以後都可以用來影響你將來的就業、將來的生活，所以我們現在不發聲反對，將來反對會更加難。”

有人權組織提醒市民，如果局方取到這些社交帳戶資料，不單只帳戶持有人，連所有周邊朋友的身份及對話內容都會一一公開，至於取得資訊後政府會怎樣做，仍然是未知之數。

這項針對入境的新政策其實仍未落實，在4月24日以前政府仍會聽大家的意見。

亞太法律援助中心的網站上有將市民意見直接連結到CBP網站的平台，市民亦可上到http://www.federalregister.gov去直接表達意見。

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