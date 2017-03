By

加州有眾議員提案,容許單車使用者在安全的狀況下,不用在停車標誌前完全停下再前行,惹來爭議。

加州眾議員Jay Obernolte和丁右立上週五提案,建議容許單車在安全的情況下,不用在停車標誌下先完全停下,即可前行。

提案者引用研究指,單車為停車標誌煞停後,要時間回復至原本的速度,意味著單車使用者花在路口的時間多了,也即是說,被車撞上的機會也增加。

提案建議單車遇上紅燈,仍要先完全停下才可轉彎,騎單車人士要在確定安全的情況下,才可豁免完全停車。

提案議員認為此舉可鼓勵單車多用小路,減少使用多燈位的大路,變相還可緩和單車和汽車爭路,導致堵車的情況。

但有反對人士認為,提案太依賴單車使用者的判斷,擔心有欠自律的人懶理交通狀況亂衝停車標誌,反而製造更大混亂。

