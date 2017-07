By

【KTSF 崔凱橋報導】

較早前,有提案建議在灣區7大橋樑增收最多3美元的過橋費,以改善灣區交通問題,當局上星期公布更多細節。

當局建議提高灣區7座州立大橋的過橋費,來緩解灣區持續惡化的交通問題,加價後的收入,將會撥款5億元購買超過百輛BART捷運列車、3億用作增設收費快線、2.75億元增加及改善渡輪服務、2億元延長Caltrain的鐵路至舊金山市中心,以及1.25億元緩解北灣Marin及Sonoma縣之間的公路瓶頸問題。

目前灣區7大橋樑基本收費是5元,海灣大橋按照交通流量收費,繁忙時段收6元,換句話說,如果加價得到通過,海灣大橋最高收費可能達到9元。

有灣區居民對計劃感到不滿,大多數都認為過橋費再加3元是太高了。

此提案如果得到州議會批准,就會在2018年11月交由9個縣的選民投票表決。

