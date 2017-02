By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山交通局經過超過半年的諮詢後,決定永久終止將部分Stockton街劃為行人專用區 。

舊金山交通局以書面及口頭形式向華埠商户及社區組織確認,連接華埠至市中心一段Stockton街,將會改建成至少有兩條行車線,讓所有車輛行駛,正式擱置行人專用區的計劃。

華埠社區組織及一班華埠商户過去幾個月一共收集到超過1萬個反對計劃的簽名,亦就該計劃多次與交通部局開會,他們認為這次是社區團結的勝利。

有商户表示,希望交通局以此為鑑,以後有什麼決定都要與社區諮詢。

