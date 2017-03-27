家暴受害人親述經歷 鼓勵其他受害人盡快求助（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

由金美倫堂及東北醫療中心等非牟利機構合辦的”家庭和諧”計劃，專門協助家暴受害人，這項計劃成立3週年，有經歷過家庭暴力的人士講述親身經歷，鼓勵受害人盡早尋求協助。

這位不願意上鏡頭的家暴受害人來自蒙古，她十幾歲還在蒙古時，繼父以各種理由對她拳打腳踢，後來更逼她嫁人。

這段婚姻最後失敗收場，後來她遇到自己真正愛的人，當她以為命運終於改變時，第二任丈夫對她展開長達20多年的家庭暴力。

家暴受害人說：”蒙古女人通常服從男人，有些男人用眼神就能控制女人，我的丈夫用多種方法控制我，言語侮辱、打我，精神上等，他想我做的我都照做。”

直到來到美國，她的僱主見到她滿身傷痕，才揭發這宗家暴案，而她在不同機構的協助下，終於得到重生，並以過來人的身分鼓勵大家。

在華人社區，東北醫療中心及金美倫堂等機構共同成立一個叫”家庭和諧”的計劃，由東北的前枱職員及護士，先為會員進行基本的問卷調查。

東北醫療中心計劃顧問陳朱世苓說：”每次病人來見我們的時候，不只是講身體上的需要，也講心理上的需要，來見我們的所有病人，都要被問有無被人強迫、暴力對待，或心理虐待，及一般來說覺得安不安全。”

在2016年，東北醫療中心見過的逾3萬7千個病人中，發現當中有約320個可能涉及家暴的個案。

如果受害人願意作進一步的諮詢，東北就會將個案轉交給金美倫堂跟進，而家暴的形式不只是肢體上的暴力。

金美倫堂個案專員張關麗明說：”還有用口罵，粗言穢言的形式，貶低那個人都算家暴。”

有需要的市民可直接前往金美倫堂位於Sacramento街的辦公室求助，地址：920 Sacramento Street, San Francisco, CA 94108，電話：(415) 781-0401。

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