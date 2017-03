家暴受害人親述經歷 鼓勵其他受害人盡快求助（視頻）

By

由金美倫堂及東北醫療中心等非牟利機構合辦的”家庭和諧”計劃,專門協助家暴受害人,這項計劃成立3週年,有經歷過家庭暴力的人士講述親身經歷,鼓勵受害人盡早尋求協助。

這位不願意上鏡頭的家暴受害人來自蒙古,她十幾歲還在蒙古時,繼父以各種理由對她拳打腳踢,後來更逼她嫁人。

這段婚姻最後失敗收場,後來她遇到自己真正愛的人,當她以為命運終於改變時,第二任丈夫對她展開長達20多年的家庭暴力。

家暴受害人說:”蒙古女人通常服從男人,有些男人用眼神就能控制女人,我的丈夫用多種方法控制我,言語侮辱、打我,精神上等,他想我做的我都照做。”

直到來到美國,她的僱主見到她滿身傷痕,才揭發這宗家暴案,而她在不同機構的協助下,終於得到重生,並以過來人的身分鼓勵大家。

在華人社區,東北醫療中心及金美倫堂等機構共同成立一個叫”家庭和諧”的計劃,由東北的前枱職員及護士,先為會員進行基本的問卷調查。

東北醫療中心計劃顧問陳朱世苓說:”每次病人來見我們的時候,不只是講身體上的需要,也講心理上的需要,來見我們的所有病人,都要被問有無被人強迫、暴力對待,或心理虐待,及一般來說覺得安不安全。”

在2016年,東北醫療中心見過的逾3萬7千個病人中,發現當中有約320個可能涉及家暴的個案。

如果受害人願意作進一步的諮詢,東北就會將個案轉交給金美倫堂跟進,而家暴的形式不只是肢體上的暴力。

金美倫堂個案專員張關麗明說:”還有用口罵,粗言穢言的形式,貶低那個人都算家暴。”

有需要的市民可直接前往金美倫堂位於Sacramento街的辦公室求助,地址:920 Sacramento Street, San Francisco, CA 94108,電話:(415) 781-0401。

