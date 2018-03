Delta終止向槍會會員提供折扣 遭喬州州議會報復

By

在佛州校園槍擊案發生後,Delta航空宣布不再向全國槍會(NRA)的會員提供機票折扣,事件惹來反彈,Delta總部所在的喬治亞州州議會週四通過稅務方案,撤回一項給予Delta高達5,000萬的燃油稅務優惠。

法案將會交給州長,而共和黨籍的州長Nathan Deal已經表明會簽署,Deal本身支持給予Delta燃油稅優惠,簽署法案是因為法案包括個人和企業稅大幅減稅。

Delta是喬治亞州最大的僱主之一,在當地僱用33,000名員工,提出要懲罰Delta的是要角逐州長的副州長Casey Cagle,他發推文說,企業不能攻擊保守派,還預期對方不會還擊。

不過有人就擔心事件會影響喬治亞州對商業友善的聲譽,而維珍尼亞和紐約、俄亥俄和阿拉巴馬州都紛紛向Delta招手,表示歡迎Delta總部搬到

他們的地區。

