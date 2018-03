香港就國歌法立法 侮辱國歌最高罰款5萬囚3年（視頻）

【i-CABLE】

國歌法香港立法工作正式展開,政府建議列明任何人公開及故意篡改國歌歌詞、曲譜,以貶損方式奏唱國歌,即屬犯罪,最高罰款5萬港元及監禁3年。中小學亦須教育學生唱國歌,但沒有罰則。至於故意或貶損的定義,政府消息指要看意圖及效。

政府向立法會提交文件,交代《國歌法》本地立法方向。去年在中國內地通過的國歌法有十六條條文,十三條都建議寫入本地法例,當中有部分係引導式、無罰則,包括奏唱國歌時要肅立、舉止莊重,且不得有不尊重國歌行為,而哪些場合要奏唱國歌會由行政長官規定。

政府消息指,日後會有公告列明,如國慶、回歸紀念日等都要唱國歌。

當中亦有兩條條文列明有刑責,任何人公開及故意篡改國歌歌詞、曲譜,以歪曲、貶損方式奏唱國歌,與燒國旗一樣,最高可被罰款5萬港元及監禁3年。

國歌亦不得用於商標或商業廣告、私人喪事,或行政長官規定禁止使用的場合,電影除外,違者有可能被罰款。

至於球迷噓國歌算不算貶損國歌,政府消息指要視乎意圖與效果,若一群人集體這樣做,就明顯是故意且有組織。

如果是在茶餐廳進食早餐時聽到有人播放國歌,政府消息指不唱也未必構成貶損,但突然作粗口手勢便要視乎他的意圖。

消息又指,網絡世界亦算是公開場合,如果二次創作故意貶損國歌,會跟現實世界同等對待,指如果市民真的要創作,大可私下傳閱。

政府消息指,國歌法已經表明,國歌不是表達對政治不滿的方式,表達自由亦非無界線。一般市民只要尊重國歌,便不會容易誤墮法網,當局一般會靠收投訴,再交由警方執法。

至於中、小學,法例會列明須教育學生唱國歌、了解國歌的歷史和精神,以及遵守國歌奏唱禮儀,但沒有罰則。

政府消息又指,立法後學校不會有額外工作,學校、老師、學生亦不用承擔法律責任。至於國際學校是否需要遵守,則要再討論。

政府希望暑假前將條例交立法會首讀,並從速審議。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。