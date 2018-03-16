香港就國歌法立法 侮辱國歌最高罰款5萬囚3年（視頻）

【i-CABLE】

國歌法香港立法工作正式展開，政府建議列明任何人公開及故意篡改國歌歌詞、曲譜，以貶損方式奏唱國歌，即屬犯罪，最高罰款5萬港元及監禁3年。中小學亦須教育學生唱國歌，但沒有罰則。至於故意或貶損的定義，政府消息指要看意圖及效。

政府向立法會提交文件，交代《國歌法》本地立法方向。去年在中國內地通過的國歌法有十六條條文，十三條都建議寫入本地法例，當中有部分係引導式、無罰則，包括奏唱國歌時要肅立、舉止莊重，且不得有不尊重國歌行為，而哪些場合要奏唱國歌會由行政長官規定。

政府消息指，日後會有公告列明，如國慶、回歸紀念日等都要唱國歌。

當中亦有兩條條文列明有刑責，任何人公開及故意篡改國歌歌詞、曲譜，以歪曲、貶損方式奏唱國歌，與燒國旗一樣，最高可被罰款5萬港元及監禁3年。

國歌亦不得用於商標或商業廣告、私人喪事，或行政長官規定禁止使用的場合，電影除外，違者有可能被罰款。

至於球迷噓國歌算不算貶損國歌，政府消息指要視乎意圖與效果，若一群人集體這樣做，就明顯是故意且有組織。

如果是在茶餐廳進食早餐時聽到有人播放國歌，政府消息指不唱也未必構成貶損，但突然作粗口手勢便要視乎他的意圖。

消息又指，網絡世界亦算是公開場合，如果二次創作故意貶損國歌，會跟現實世界同等對待，指如果市民真的要創作，大可私下傳閱。

政府消息指，國歌法已經表明，國歌不是表達對政治不滿的方式，表達自由亦非無界線。一般市民只要尊重國歌，便不會容易誤墮法網，當局一般會靠收投訴，再交由警方執法。

至於中、小學，法例會列明須教育學生唱國歌、了解國歌的歷史和精神，以及遵守國歌奏唱禮儀，但沒有罰則。

政府消息又指，立法後學校不會有額外工作，學校、老師、學生亦不用承擔法律責任。至於國際學校是否需要遵守，則要再討論。

政府希望暑假前將條例交立法會首讀，並從速審議。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。