巴西監獄黑幫仇殺56死 6人被砍頭

【KTSF 吳倩妤報導】

巴西亞馬遜州最大的監獄發生暴動,兩批囚犯火拼,導致至少56人死亡,其中至少 6人被人砍頭。

監獄暴動持續17個小時,監獄內外都雞飛狗走,亂成一團,很多犯人的家屬都趕來,也有人想闖進監獄,但警方最後攔住他們。

有警官說,有囚犯將屍體丟出來,混亂中有人成功逃跑。

消息指共有6具屍體都是被人砍了頭之後丟出來,當局出動軍人平亂,追捕逃走的囚犯。

暴亂持續了17個小時,在週一平息,囚犯交出武器,釋放12名獄警,經過計算有56人死亡,參予這次暴亂的是兩個對立的黑幫人馬。

消息指,這次大打出手的兩伙人,大多是從聖保羅市及里約市轉移過來,當局是想隔絕他們本來的地盤,而把他們轉移到遍遠的北部阿馬遜州,但遠在聖保羅市的黑幫首領仍有能力指揮囚禁在這座監獄中的屬下打手。

巴西的監獄因為囚犯太過擠塞,環境惡劣,加上黑幫勢力橫行,爭奪獄中利益,而經常爆發騷亂。

