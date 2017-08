By

【i-CABLE】

週四是英國威爾斯王妃戴安娜逝世20週年,威廉及哈里王子在肯辛頓宮內悼念亡母。

威廉及哈里以及劍橋公爵夫人凱特,在肯辛頓宮內紀念戴安娜的公園憑弔,戴安娜生前不時到此賞花。

威廉一行步出肯辛頓宮外,與到來悼念戴安娜的民眾見面。

肯辛頓宮今年內會豎立戴安娜的銅像,威廉及哈里之前接受過訪問,近20年來,首度公開當天對母親離世的感受,提到憶述戴安娜在巴黎遇上車禍前數小時,曾致電兩名小王子,但他們當時因忙著玩耍,匆匆掛線,形容抱憾終生。

