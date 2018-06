威廉王子訪問以色列 到大屠殺紀念館向亡靈獻花

By

正在以色列訪問的英國威廉王子參觀大屠殺紀念館,並先後與總理內塔尼亞胡和總統里夫林見面。里夫林希望威廉向巴勒斯坦自治政府主席、阿巴斯傳達「和平」訊息,希望以巴和平共存。

威廉王子早上在館長陪同下,參觀大屠殺紀念館,他指看到集中營死者的鞋時,感到非常可怕。他之後戴上黑色的猶太小帽,到館內的紀念禮堂獻上花圈,紀念數以百萬計在二戰喪生的猶太人,並與兩位年屆八旬、二戰期間尚是兒童、被送到英國寄養的猶太人見面。

威廉及後到總理官邸,會見總理內塔尼亞胡伉儷,及由曾祖母艾麗斯從大屠殺拯救的生還者的後裔,隨後亦與總統里夫林會晤。里夫林表示希望威廉向巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯轉達「和平」訊息。

里夫林指互信是結束衝突的第一步,希望以巴能和平共存。威廉下午轉往特拉維夫觀看一場猶太和阿拉伯青年的足球賽,宣揚和平共存的訊息。

威廉周三會到西岸拉姆安拉,與阿巴斯見面。威廉王子是自七十年前,英國結束託管巴勒斯坦地區後,首位官式訪問以色列的英國王室成員。

