Prince死亡案調查結束 當局不會提出刑事檢控

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【KTSF 游瑋珊報導】

歌手Prince兩年前因為過量服用強效鴉片類鎮痛劑死亡，有關調查告一段落，檢察部門表示，沒辦法找到藥物來源，故此不會提出任何刑事檢控。

Prince前年4月被發現倒斃在明尼蘇達州寓所，法醫在他體內發現強效鴉片類鎮痛劑，比海洛英強50倍的芬太尼，斷定他死於過量用藥，但究竟藥從何來，經過兩年調查，當局沒有結論。

由於沒有合理疑點，也沒有可疑人士，Carver縣檢察官沒法就Prince的死亡提出刑事檢控。

檢察官又表示，在Prince倒斃現場發現的藥物，部分之後證實是偽冒藥，相信連他自己也很可能不知道服用的是芬太尼。

有波士頓大學醫療中心的流行病學專家表示，黑市偽冒鎮痛藥中，混入芬太尼很普遍，而有防濫藥的組織也同意，要找這些藥的源頭很困難，因為這類黑市交易全屬匿名。

至於被指違反管制藥物法向Prince處方藥物的家庭醫生Michael Todd Schulenberg，在檢察報告出爐前，就同意支付3萬元和解。

他被指在Prince死亡前兩週，兩次藉他保鑣的名，實質向Prince處方同樣屬類鴉片止痛藥的羥二氫可待因酮，羥二氫可待因酮並未被列為引致死亡的原因，Schulenberg也非刑事調查的目標。

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