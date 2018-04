Prince死亡案調查結束 當局不會提出刑事檢控

By

【KTSF 游瑋珊報導】

歌手Prince兩年前因為過量服用強效鴉片類鎮痛劑死亡,有關調查告一段落,檢察部門表示,沒辦法找到藥物來源,故此不會提出任何刑事檢控。

Prince前年4月被發現倒斃在明尼蘇達州寓所,法醫在他體內發現強效鴉片類鎮痛劑,比海洛英強50倍的芬太尼,斷定他死於過量用藥,但究竟藥從何來,經過兩年調查,當局沒有結論。

由於沒有合理疑點,也沒有可疑人士,Carver縣檢察官沒法就Prince的死亡提出刑事檢控。

檢察官又表示,在Prince倒斃現場發現的藥物,部分之後證實是偽冒藥,相信連他自己也很可能不知道服用的是芬太尼。

有波士頓大學醫療中心的流行病學專家表示,黑市偽冒鎮痛藥中,混入芬太尼很普遍,而有防濫藥的組織也同意,要找這些藥的源頭很困難,因為這類黑市交易全屬匿名。

至於被指違反管制藥物法向Prince處方藥物的家庭醫生Michael Todd Schulenberg,在檢察報告出爐前,就同意支付3萬元和解。

他被指在Prince死亡前兩週,兩次藉他保鑣的名,實質向Prince處方同樣屬類鴉片止痛藥的羥二氫可待因酮,羥二氫可待因酮並未被列為引致死亡的原因,Schulenberg也非刑事調查的目標。

