【KTSF 劉瑩報導】

英國白金漢宮週四宣布,菲臘親王今年秋季起不再履行王室任務,發言人說,是菲臘親王自己的決定,並得到英女王支持。

菲臘親王現年已95歲,近年健康欠佳,白金漢宮方面表示,菲臘親王會由現在至8月會繼續單獨或者陪同英女皇參與之前計劃的相關活動,但不會再接受新邀請,但仍會不時出現在公眾場合中。

早前有英國傳媒報導,皇室侍從被緊急召回倫敦開會,一度引起外界猜測是否與英女王或菲臘親王的健康有關,而白金漢宮一名官員說表示,皇室侍從不時會舉行會議,沒有值得關注的事情。

而91歲的英女王週三剛接見首相文翠珊,菲臘親王亦都有出席週三在英國板球總部的公開活動。

