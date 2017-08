By

【KTSF 吳倩妤報導】

英國王夫菲臘親王週三出席最後一次公開活動,為他的65年公職生涯劃上句號。

菲臘親王以英國皇家海軍陸戰隊總司令身份,在白金漢宮會見一批完成2,000多公里挑戰賽的海軍陸戰隊成員,並出席慶祝巡遊,完成活動後他便正式卸下王室職務。

96歲的菲臘親王自1952年至今,個人出席了22,000多場活動,擔任700多個組織的贊助人或主席等。

近年因為健康轉差,英國王室5月時宣佈菲臘親王在8月卸下王室職務,但他仍會陪伴女王伊利沙伯二世出席公開場合。

