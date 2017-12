By

【i-CABLE】

英國哈利王子謹訂於明年5月中迎娶美國演員馬克爾。

肯辛頓宮宣佈,33歲的哈利和36歲的馬克爾,將於明年5月19日,於溫莎堡的聖喬治教堂舉行婚禮。

哈利的父親、王儲查理斯2005年也於該教堂與卡米拉舉行民事婚禮。

身為哈利未婚妻的馬克爾,本周獲英女王破天荒邀請,於聖誕節到諾福克郡的大宅與王室成員共度佳節。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。