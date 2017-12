奧巴馬接受哈利王子訪問 談不當使用社媒問題

By

【KTSF 張麗月報導】

英國的哈利王子與美國前總統奧巴馬份屬老友,奧巴馬接受哈利王子在英國BBC的專訪時,特別提到不當使用社交媒體的問題。

哈利王子為英國BBC電台主持節目時訪問了奧巴馬,奧巴馬特別提到不當使用社交媒體的問題。

他說,在約束社交媒體的同時,也要包容多元的聲音和觀點,但又不至於引來社會分裂,而是繼續尋求方法去達成共識。

他不敢肯定政府是否可以立例管制,但他相信,領導層必須找出方法,在網路創設一個共同空間來達到這個目標,而他認為網路其中一個危險就是不同的現實環境有不同的觀點。

奧巴馬說:”網路的危險之一是,人們有完全不同的現實,他們會陷入某些資訊,鞏固本身的偏見,也有你以為是與你政見相反的人,郤支持同一個運動隊伍。”

哈利王子已經與前美國演員Meghan Markle訂婚,並且訂在明年5月19日結婚,許多人都關心究竟到時奧巴馬是否會獲邀出席婚宴?



哈利王子說:”我不知道,還未有賓客名單,不知他是否被邀請。”

消息指,由於婚禮並非國事,政府只擔當協商角色,賓客名單亦是由白金漢宮擬定,而非由英國政府部門負責,因此奧巴馬很可能出現在名單上。

但英國太陽報引述消息來源透露,如果奧巴馬參加哈利的婚禮,政府擔心可能會激怒特朗普總統,影響美英兩國關係。

也有消息指,政府正與哈利商量是否邀請奧巴馬,哈利最後遵從首相的決定。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。