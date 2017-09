英國喬治王子首天上學 凱特王妃懷孕不適無法陪同

By

英國喬治王子週四首次上學,但這個重要的一天卻只有爸爸威廉王子陪同,媽媽凱特王妃因為懷孕出現嚴重不適,無奈要在家休養,錯過這個特別的一天。

喬治王子今年4歲,他在爸爸陪同下,Thomas’s Battersea學校首天上課,威廉王子稍後稱,兒子首天上學過程順利,他說早上有一名家長因為孩子哭鬧而有點麻煩,幸好他不是該名家長。

英國皇室週一公布凱特王妃第3度懷孕,她再次在懷孕初期出現重度不適,無法送喬治王子上學。

喬治王子就讀的學校,每年學費超過17,500英鎊(或22,870元) ,課程包括芭蕾舞、藝術、戲劇、音樂和法文等。

英國皇室表示,威兼王子與凱特王妃會盡量親自送兒子上學,也希望他可以過一個正常的童年。

喬治王子是英國皇位第3位繼承人,第一位是爺爺查理斯王子,之後是父親威廉王子。

