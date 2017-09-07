英國喬治王子首天上學 凱特王妃懷孕不適無法陪同

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英國喬治王子週四首次上學，但這個重要的一天卻只有爸爸威廉王子陪同，媽媽凱特王妃因為懷孕出現嚴重不適，無奈要在家休養，錯過這個特別的一天。

喬治王子今年4歲，他在爸爸陪同下，Thomas’s Battersea學校首天上課，威廉王子稍後稱，兒子首天上學過程順利，他說早上有一名家長因為孩子哭鬧而有點麻煩，幸好他不是該名家長。

英國皇室週一公布凱特王妃第3度懷孕，她再次在懷孕初期出現重度不適，無法送喬治王子上學。

喬治王子就讀的學校，每年學費超過17,500英鎊（或22,870元） ，課程包括芭蕾舞、藝術、戲劇、音樂和法文等。

英國皇室表示，威兼王子與凱特王妃會盡量親自送兒子上學，也希望他可以過一個正常的童年。

喬治王子是英國皇位第3位繼承人，第一位是爺爺查理斯王子，之後是父親威廉王子。

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