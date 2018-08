佛州州長初選結果出爐 民主黨由非洲裔候選人出戰

By

佛羅里達州和阿里桑那州備受注目的初選結果出爐,當中佛州州長選舉,將會由非洲裔的民主黨代表Andrew Gillum迎戰共和黨代表Ron DeSantis,有特朗普力挺的DeSantis,出言疑似帶有種族主義成份。

雖然選前在民調落後,獲草根選民支持,立場偏左的進步派候選人Gillum,最終在初選出線,將代表民主黨出戰,一旦勝出,將是佛州首位非洲裔州長。

他將面對有特朗普力挺,立場大相逕庭的聯邦眾議員DeSantis,初選剛結束,雙方陣營已針鋒相對,DeSantis週三早上接受霍士新聞訪問時批評對手,但言論就被指帶種族歧視。

DeSantis說:”最不願看到的是有如猴子胡鬧,趨向社會主義,大幅加稅,州府破產。”

DeSantis之後澄清,言論針對對手的政綱,Gillum沒就言論直接回應,但強調團結的重要。

Gillum說:”我相信佛州的多元性,會尋求帶來團結而非分化的州長,而非歧視女性,歧視不同種族的偏執狂。”

至於也受注目的阿里桑那州聯邦參議員初選,將會由兩名聯邦眾議員對壘,共和黨的Martha McSally和民主黨的Kyrsten Sinema,都被視為黨內較溫和的代表。

