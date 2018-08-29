佛州州長初選結果出爐 民主黨由非洲裔候選人出戰

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【KTSF 游瑋珊報導】

佛羅里達州和阿里桑那州備受注目的初選結果出爐，當中佛州州長選舉，將會由非洲裔的民主黨代表Andrew Gillum迎戰共和黨代表Ron DeSantis，有特朗普力挺的DeSantis，出言疑似帶有種族主義成份。

雖然選前在民調落後，獲草根選民支持，立場偏左的進步派候選人Gillum，最終在初選出線，將代表民主黨出戰，一旦勝出，將是佛州首位非洲裔州長。

他將面對有特朗普力挺，立場大相逕庭的聯邦眾議員DeSantis，初選剛結束，雙方陣營已針鋒相對，DeSantis週三早上接受霍士新聞訪問時批評對手，但言論就被指帶種族歧視。

DeSantis說：”最不願看到的是有如猴子胡鬧，趨向社會主義，大幅加稅，州府破產。”

DeSantis之後澄清，言論針對對手的政綱，Gillum沒就言論直接回應，但強調團結的重要。

Gillum說：”我相信佛州的多元性，會尋求帶來團結而非分化的州長，而非歧視女性，歧視不同種族的偏執狂。”

至於也受注目的阿里桑那州聯邦參議員初選，將會由兩名聯邦眾議員對壘，共和黨的Martha McSally和民主黨的Kyrsten Sinema，都被視為黨內較溫和的代表。

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