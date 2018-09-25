舊金山華埠糕餅店自家製月餅今年有否加價 （視頻）

By

【KTSF 吳宇斌報導】

中秋節，月餅是必不可少的應節食品，除了超市裡面可以買到的香港品牌月餅，舊金山華埠眾多糕餅店，也有自己製作月餅售賣，今年的價錢又如何？

永興餅家老闆陳永興說：”比上年貴了2元，（原因是什麼呢？）第一，今年加了兩次工資，和我們入口的原材料成本高了，例如是我們的包裝，這些塑料袋貴了，那麼我們要把這些成本加上去。”

華埠永興餅家的老闆說，貿易戰暫時沒有影響到今年造月餅的成本，同在華埠的老字號東亞餅家老闆Orlando也說，今年他們的月餅比上年貴3%至4%，原因是為最低工資升了。

老闆表示，製作月餅的原材料，價格上升並不是很多，主要是舊金山的工資上升，即人力成本增加，還有包裝材料價格的增加。

所以包裝簡單的本地製作月餅就便宜一些，永興餅家的月餅每個6元幾到10元都有，包裝比較簡單的東亞老字號餅家，則賣5元到7元左右一個。

越來越多進口月餅打入灣區市場，價錢有便宜有貴，本地月餅如何競爭？

兩間餅店老闆都說，幫襯的民眾都喜歡他們的月餅新鮮，東亞餅家只賣傳統的月餅，有推出冰皮月餅的永興餅家就指，最好賣的仍然是傳統月餅。

陳永興說：”*當然是傳統的，雙黃蓮蓉、雙黃白蓮蓉，金華火腿、五仁那些最好賣。”

對於華人，中秋節是較為重要的一個傳統節日，月餅價錢多少都好，民眾都會秉承傳統，吃月餅應節，最重要的是一家人吃得開心，過節過得快樂。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。