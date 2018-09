舊金山華埠糕餅店自家製月餅今年有否加價 （視頻）

By

【KTSF 吳宇斌報導】

中秋節,月餅是必不可少的應節食品,除了超市裡面可以買到的香港品牌月餅,舊金山華埠眾多糕餅店,也有自己製作月餅售賣,今年的價錢又如何?

永興餅家老闆陳永興說:”比上年貴了2元,(原因是什麼呢?)第一,今年加了兩次工資,和我們入口的原材料成本高了,例如是我們的包裝,這些塑料袋貴了,那麼我們要把這些成本加上去。”

華埠永興餅家的老闆說,貿易戰暫時沒有影響到今年造月餅的成本,同在華埠的老字號東亞餅家老闆Orlando也說,今年他們的月餅比上年貴3%至4%,原因是為最低工資升了。

老闆表示,製作月餅的原材料,價格上升並不是很多,主要是舊金山的工資上升,即人力成本增加,還有包裝材料價格的增加。

所以包裝簡單的本地製作月餅就便宜一些,永興餅家的月餅每個6元幾到10元都有,包裝比較簡單的東亞老字號餅家,則賣5元到7元左右一個。

越來越多進口月餅打入灣區市場,價錢有便宜有貴,本地月餅如何競爭?

兩間餅店老闆都說,幫襯的民眾都喜歡他們的月餅新鮮,東亞餅家只賣傳統的月餅,有推出冰皮月餅的永興餅家就指,最好賣的仍然是傳統月餅。

陳永興說:”*當然是傳統的,雙黃蓮蓉、雙黃白蓮蓉,金華火腿、五仁那些最好賣。”

對於華人,中秋節是較為重要的一個傳統節日,月餅價錢多少都好,民眾都會秉承傳統,吃月餅應節,最重要的是一家人吃得開心,過節過得快樂。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。