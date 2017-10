By

【KTSF 崔凱橋報導】

加州司法部長提醒居民及商家,加州法例禁止任何人在州政府宣布進入緊急狀態後,對日常及應急物品坐地起價。

加州防止哄抬物價法例,是禁止商家在州政府頒下緊急狀態後,將物品價格抬高超過10%,而這項法例適用於食品、應急物品、醫療物品、建築材料、石油、運輸、酒店房等等。

違例者可以面臨刑事起訴,一經定罪,最高刑罰可監禁一年,以及罰款一萬元。

山火至今燒毀了至少1500間房屋,州長布朗昨日宣布Napa、Sonoma及Yuba縣進入緊急狀態。

州司法部長表示,如發現違法抬價,民眾可到州司法部網站舉報,或致電(800) 952-5225,民眾也可撥打911報警。

