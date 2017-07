By

【KTSF 劉瑩報導】

如果你是一位長者,並且打算在日後時不時去國家公園遊玩,那麼你最好在本月前購買國家公園終生長者通行證,因為從下月開始,長者終生通行證的價格將會飆漲8倍。

去年國會通過一項國家公園以及聯邦娛樂區域長者通行證提價的法案,過往國家公園長者終生通行證只需10美元,但從下個月開始,價格將飆升為80美元。

如果不想一次過支付80元購買終生通行,長者可以購買年度長者通行證,一年內憑證可暢遊所有國家公園,價格為20美元。

長者如果買了4張年度通行證,將可換領一張終生通行證。

而已經持有終生通行證的長者無需擔心,因為舊證依然有效。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。